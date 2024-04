LE PAGELLE DI COSENZA-PALERMO 1-1: Buttaro top, ok Henderson e Mancuso. Ceccaroni…

Dopo un'ora giocata con ordine, intensità e buona autorevolezza, il Palermo deve accontentarsi di un pari al San Vito contro il Cosenza, secondo in altrettante gare da quando Mignani siede sulla panchina rosanero. Palleggio, equilibri, personalità e buone trame nella prima frazione, in cui Brunori e compagni collezionano un paio di ottime chances con Di Francesco e Mancuso, traversa su assist dell'ex Lecce, trovando il meritato vantaggio con Buttaro. Palermo compatto e pericoloso anche in avvio di ripresa, ma il calcio di rigore concesso da Marinelli, fallo di Ceccaroni su Tutino, rimette in partita la squadra di Viali. Rosa che calano nel ginale e cambi che non incidono. Di seguito le pagelle del match a cura della redazione di Mediagol.it.

PIGLIACELLI - 6 Mignani gli conferma la fiducia, gioca una gara attenta nell'ordinaria amministrazione e non deve compiere interventi di particolare rilievo. La pennellata di Calò su punizione incoccia il palo interno e la sfera sfila sul fondo, intuisce e tocca il rigore calciato da Tutino ma non riesce a spingerlo fuori dallo specchio della porta. Personalità e solita sicurezza con i piedi.

CECCARONI 4,5 Era stato protagonista di una gara pulita, lineare ed anche autorevole per un'ora, come tutta la squadra, ma l'ingenuità in occasione del calcio di rigore concesso da Marinelli al Cosenza risulterà fatale per l'epilogo del match. Contrasto e contatto discutibili, forse sfiora la palla e Tutino ci mette tanto mestiere. Ma bastava temporeggiare, con l'ex compagno spalle alla porta in mezzo a quattro calciatori rosanero, per evitare qualsiasi sorta di complicazione.