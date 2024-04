Palermo, Gds: “Da Stulac a Buttaro, i ripescati di Mignani. Con Ranocchia e Vasic…”

Da comparse ai margini del progetto tecnico, o quasi, a protagonisti sul rettangolo verde con tanto di maglia da titolare. Dall'avvento di Michele Mignani sulla panchina rosanero, Mancuso e Stulac prima, Buttaro ed Hernderson poi, hanno rivisto il campo dopo un lungo periodo di anticamera e naftalina nella gestione Corini. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia dedica un approfondimento ai cosiddetti ripescati, calciatori in fondo alle gerarchie di Corini o comunque con esigua continuità di impiego, che Mignani ha deciso di rilanciare fin dai primi passi del suo mandato alla guida della formazione rosanero. L'ex allenatore di Siena e Bari sta cercando di coinvolgere e motivare tutti gli elementi presenti in rosa, per ripristinare la connessione motivazionale in ogni effettivo in vista dei playoff e valutare con attenzione doti ed attitudini di ognuno. Il quotidiano regionale evidenzia come, con ogni probabilità, il tecnico voglia iniziare a delineare un quadro minuzioso ed attendibile dei giocatori funzionali al suo progetto tecnico, nella consapevolezza che l'organico subirà una profonda rivoluzione nella stagione successiva. Contro la Sampdoria è toccato a Leo Stulac e Leonardo Mancuso tornare nell'undici titolare, a Cosenza Mignani ha lanciato Henderson al posto di Segre e giocato la carta a sorpresa Buttaro sul versante di destra. Ottima prestazione condita anche dal gol per il jolly difensivo scuola Roma che potrebbe rilanciare le sue quotazioni n questo finale di regular season con vista playoff. Mignani ha concesso spezzoni di match a Soleri, Aurelio, Traorè ed Insigne che scalpitano per giocarsi la loro chance dal primo minuto. Difficile ad oggi immaginare una formazione tipo, specie in zona nevralgica, dove tutti reclamano spazio ed una maglia da titolare in un reparto eterogeneo per caratteristiche tecnico-tattiche e molto competitivo. Gamma e qualità di opzioni che si implementerà ulteriormente per Mignani con il rientro di Vasic e Ranocchia, due giocatori molto importanti in termini di versatilità e qualità. Compattezza e maggiore ordine in fase di costruzione e non possesso con il nuovo modulo, 3-5-2 che potrebbe presto vedere protagonista anche Aurelio come quinto alto di sinistra a tutta fascia, ruolo al momento occupato dal nazionale statunitense Lund.