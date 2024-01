Palermo, Gds: “Prima bunker, poi il crollo. Blindare la difesa must Corini per la A”

Focus approfondito sul rendimento della retroguardia del Palermo pubblicato sull'edizione odierna del Giornale Di Sicilia. I quarantanove gol subiti nella scorsa stagione avevano pesantemente zavorrato il percorso della squadra di Corini, inibendo di fatto l'accesso ai playoff promozione sfumato proprio nell'ultimo atto della regular season al Barbera contro il Brescia. Blindare la difesa con due big di esperienza e personalità era un must del club targato CFG nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Gli arrivi di due totem, con trascorsi intensi e vincenti in categoria, come Lucioni e Ceccaroni apparivano come garanzia di rendimento e solidità dell'intero pacchetto arretrato. Con Orihuela, Sala Bettella, Lancini e Masciangelo ai saluti, Nedelcearu e Marconi relegati a prime alternative e non più titolari del reparto, la conferma di Mateju, Buttaro e Aurelio, più l'acquisto di Lund, il Palermo ha completato una vera e propria rivoluzione nelle retrovie. Strategia che ha dato i suoi frutti nelle prime otto gare di campionato: difesa granitica con appena quattro reti al passivo (media di 0,5 a match) e riscontro tangibile in classifica con la squadra seconda ad un punto dal Parma. Flessione tangibile nel ciclo di match dallo Spezia al Brescia, quattro gare con cinque gol subiti (1,25 a partita), una sola vittoria ed infortunio per Ceccaroni. Crollo nel finale del girone d'andata, a partire dal ko al Barbera contro il Cittadella. Sette match in cui i rosa subiscono quattordici gol, ben due a gara di media, e l'infortunio di Lucioni ad acuire una situazione di oggettiva difficoltà. Il quotidiano regionale sottolinea come ripristinare intesa e condizione, tra i due big del reparto, unitamente agli equilibri collettivi nello svolgimento delle due fasi di gioco, costituiscano basi imprescindibili per tornare a blindare la porta di Pigliacelli nel girone di ritorno e nutrire concrete chances di promozione in Serie A.