Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Sorpresa Nedelcearu, Caso e Vignato…”

Sliding doors. Le porte girevoli del destino. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prende spunto dal titolo di una nota produzione cinematografica per fotografare la parabola di Ionut Nedelcearu. Titolare inamovibile e perno centrale della retroguardia nel Palermo 2022-2023 che ha sfiorato l'accesso ai playoff promozione, prima alternativa di livello ma drasticamente chiuso nel minutaggio da un totem del ruolo come Fabio Lucioni nella stagione calcistica attualmente in corso. Serietà, applicazione, massima professionalità e totale dedizione alla causa da parte del centrale difensivo rumeno. Atteggiamento positivo e spirito costruttivo, nonostante avesse collezionato appena venti minuti sul terreno di gioco fino a poche settimane fa. Una cessione a gennaio per l'ex Crotone che appariva come epilogo inevitabile, ma il destino riserva sempre sorprese e ribalta sovente gli scenari. L'infortunio di Fabio Lucioni gli schiude le porte della titolarità e lui si fa trovare pronto, nonostante quasi un girone trascorso in naftalina, a guardare ed incitare i compagni dalla panchina. In campo al Sinigaglia nel rocambolesco pari contro il Como, nell'undici titolare ed addirittura in gol nell'ultimo e vittorioso match della squadra di Corini contro la Cremonese al Barbera. La stima incondizionata di tecnico e dirigenza, il legame con la piazza, la voglia di proseguire la sua avventura in rosanero, magari implementando il minutaggio nel girone di ritorno, e di riconquistare la maglia della sua Nazionale seppur con una diversa visibilità. Il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea che, salvo colpi di scena, Nedelcearu non dovrebbe muoversi in questa finestra invernale di calciomercato, a differenza di Mateju e Buttaro che potrebbero anche cambiare maglia. Timidi sondaggi per Dickmann e Venuti, mentre in attacco è probabile la cessione di Valente per liberare uno slot nella lista over al momento satura. Caso potrebbe diventare un obiettivo in divenire, non dispiace il profilo di Emanuel Vignato, in uscita dal Pisa. Segre non è sul mercato, il Palermo blinda il suo centrocampista dopo il gradimento espresso dalla Salernitana di Walter Sabatini.