Palermo, Gds: “Pigliacelli blinda porta di Corini. Mani e piedi, decisivo in B…”

Sempre più leader, tra i pali e nella guida del reparto difensivo, del Palermo di Eugenio Corini. Mirko Pigliacelli è certamente tra gli elementi più performanti, per continuità e qualità di rendimento, della compagine rosanero che punta alla promozione in Serie A. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pubblica un focus sulla stagione del portiere titolare del Palermo, decisivo anche in occasione dell'ultima vittoriosa trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò. Se Brunori e compagni hanno ritrovato il successo esterno dopo ben quattro mesi, il merito è in buona parte ascrivibile all'estremo difensore rosanero, autore di almeno un paio di prodezze decisive in un primo tempo in cui il Palermo ha palesemente arrancato al cospetto della proposta offensiva gardesana. Interventi ad alto coefficiente di difficoltà, su due perentorie giocate aeree di Ceppitelli e su una conclusione di Felici, bravo poi Lund a salvare sulla linea su Kourfalidis, in chiusura di prima frazione. Pigliacelli ha tenuto in piedi i suoi in un frangente in cui erano chiaramente in difficoltà ed a annaspavano palesemente sulle iniziative della formazione di Zaffaroni. Poi, risvegliatosi da un iniziale torpore e complice il calo dei padroni di casa, il palermo ha cambiato marcia e fatto suo il match del Garilli grazie alle firme d'autore di Ranoicchia prima e Soleri poi. Solo la zampata nel finale di Dubickas, su cui Pigliacelli non ha alcuna responsabilità, ha impedito al portiere rosa di collezionare ancora un clean sheet dopo i sei ottenuti in campionato. L'ultimo in ordine cronologico nel successo rotondo al Barbera contro il Bari, grazie anche a due provvidenziali salvataggi sulla linea del capitano Matteo Brunori. Sempre presente, compreso il preliminare di Coppa Italia contro il Cagliari, con rigore parato a Pavoletti, Pigliacelli è uno degli interpreti più decisivi nel suo ruolo in campionato, con un tasso di parate compiute pari al settanta percento. Playmaker aggiunto nel primo possesso , in virtù di invidiabili doti tecniche e balistiche con i piedi, il portiere di Corini si contraddistingue per reattività ed istinto tra i pali, unitamente ad una spiccata personalità, Se il Palermo può concretamente sperare di tornare a competere per la promozione diretta, il merito è anche delle ottime prestrazioni del suo estremo difensore.