Palermo, GdS: “Patatrac! In vantaggio due volte si fa rimontare e perde a Pisa”

Il Palermo scappa e poi si butta via. Con il Pisa arriva un nuovo ko choc che complica non poco la situazione playoff.

Il Palermo ha perso contro il Pisa nonostante fosse in vantaggio di due gol al 45' e ha subito una rimonta che ha portato alla sconfitta per 4-3 a 15 minuti dalla fine. Nonostante le sconfitte di Parma, Venezia e Cremonese, il club di Viale del Fante sta affrontando una situazione difficile per raggiungere i playoff di promozione. La squadra sembra mancare di un'anima e di un gioco, e si basa solo su individualità come Brunori. Durante la partita contro il Pisa, la squadra di Corini è scomparsa dal campo nel secondo tempo e ha subito una pressione costante. L'espulsione di Gomes non può essere considerata un'attenuante per la prestazione prodotta sul campo dell'Arena Garibaldi. Questa l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.