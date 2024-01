Palermo, GdS: “Paradosso Stulac, gol e poco spazio. Vasic torna a giocarsi il posto”

Leo Stulac è un centrocampista del Palermo che sta impressionando nonostante il poco spazio che gli viene concesso. In 17 presenze, di cui 9 da titolare, ha realizzato 4 gol e fornito 2 assist. Numeri che lo rendono uno dei migliori centrocampisti in Serie B, esclusi gli esterni. I suoi gol, soprattutto quelli a tempo scaduto, come quello decisivo contro la Cremonese, lo hanno fatto entrare nei cuori dei tifosi rosanero. L'ex Venezia è un giocatore di qualità, con un buon tiro dalla distanza e una buona visione di gioco. È anche un regista abile nel recuperare palla e nel far ripartire l'azione. Secondo l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, il suo rendimento è un segnale positivo per il Palermo, che ha in Stulac un giocatore che può dare un contributo importante per la promozione in Serie A. Per quanto concerne il giovane Vasic, la sua prima missione nel girone di ritorno sarà quella di scalare le gerarchie in mezzo al campo. Il lungo stop e il rendimento ottimale dei compagni di reparto lo hanno collocato in fondo alle scelte di Corini. Tuttavia, in termini di classe e tecnica, l'ex Padova, in prospettiva, è un centrocampista di livello superiore rispetto a molti dei suoi compagni. Se riuscirà a convincere Corini, potrà avere un ruolo importante nella seconda parte della stagione. La concorrenza per Stulac e Vasic è comunque molto alta. In mezzo al campo il Palermo ha giocatori come Henderson, Gomes, Coulibaly e Segre, che stanno tutti disputando un'ottima stagione. Tuttavia, entrambi, hanno le carte in regola per ritagliarsi un posto da titolare e diventare giocatori determinante per il Palermo.