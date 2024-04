Palermo, Gds: “Mignani, subito la Sampdoria. Rosa col 4-3-1-2, ruolo Ranocchia…”

Parte l'era Mignani e nuovo tecnico rosanero subito chiamato ad un esordio probante in panchina nel match contro la Sampdoria. Partita di grande fascino tra due club ricchi di blasone e tradizione calcistica, incrocio chiave in ottica playoff con il Palermo sesto tallonato proprio dai blucerchiati che hanno inanellato quattro vittorie consecutive e viaggiano sulle ali dell'entusiasmo. Sul piano squisitamente tattico, il modulo prediletto da Mignani è il 4-3-1-2, assetto di base che può anche prevedere qualche variante dalla trequarti in su. Difesa a quattro e centrocampo a tre costituiscono un must per l'ex coach del Bari, che ha sfiorato la promozine in A nello scorso torneo cadetto, quando i pugliesi videro sfumare il sogno al San Nicola a pochi secondi dal trionfo, gelati dalla zampata di Pavoletti in pieno recupero che fece gioire il Cagliari di Claudio Ranieri. Efficacia, imprevedibilità e risultati, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, prodotti dal rombo targato Mignani. Il nuovo mister rosanero ama avere sue mezzali duttili e dinamiche, un costruttore di gioco in zona nevralgica, un trequartista di qualità tra le linee. Ovviamente, il pensiero va a Filippo Ranocchia che, quando sarà recuperato dall'infortunio ha tutte le carte in regola per interpretare il ruolo di vertice alto del rombo nel Palermo edizione Mignani. I primi grattacapi in sede di formazione iniziale Mignani li avrà già contro la compagine di Pirlo, dovrà subito fronteggiarli trovando soluzioni adeguate e rimedi all'emergenza in mediana. Il nuovo tecnico del Palermo dovrà infatti fare a meno non solo di Ranocchia ma anche degli squalificati Gomes e Coulibaly. Segre non si discute, possibile rilancio dal primo minuto per due tra Stulc, Henderson e Vasic.