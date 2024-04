Palermo, Gds: “Mignani ritrova Lucioni e Di Mariano col Parma. Ranocchia e Vasic…”

Due pareggi, qualche segnale confortante, graduali ma tangibili progressi ed il solito carico di rimpianti. Palermo certamente più intenso, ordinato e coeso nelle prime due uscite con Mignani alla guida, che si conferma però incapace di gestire il vantaggio e conquistare l'intera posta in palio contro avversari alla sua portata. Al cospetto di Sampdoria e Cosenza si è certamente vista una squadra più corta, compatta ed efficace nel mantenere distanze, equilibri e coprire efficacemente il campo. Maggiore linearità ed autorevolezza anche nella gestione del possesso e nella circolazione della sfera, tuttavia Mignani è ancora a cacci adella sua prima vittoria sulla panchina rosanero. Il coach nativo di Genova proverà a centrare l'obiettivo nel prossimo match casalingo, gara suggestiva e dalle molteplici motivazioni per Brunori e compagni che sfideranno la capolista Parma al Renzo Barbera. Crocevia importante per testare l'entità dei progressi e dimensionare la propria attuale caratura al cospetto della formazione che ha dominato fin qui il campionato di Serie B. Ducali che hanno leggermente rallentato nell'ultimo periodo, ma sono rinfrancati dal successo interno contro lo Spezia e pronti a conquistare i punti utili per blindare primato e promozione diretta in Serie A. Fornire una prestazione di livello contro la capolista del torneo cadetto potrebbe costituire una fondamentale infusione di slancio ed autostima per il Palermo in vista dei playoff. Mignani ritroverà due pedine fondamentali nel suo scacchiere, ovvero Lucioni e Di Mariano che hanno scontato il turno di squalifica e torneranno a far parte dell'undici titolare che il tecnico opporrà agli emiliani. Ancora un paio di settimane di pazienza almeno per rivedere all'opera Ranocchia e Vasic che non saranno tra i calciatori convocabili per il match di venerdì prossimo contro il Parma. Pecchia dovrà rinuciare a Bonny squalificato ma riavrà a disposizione Bernabé, assente per la medesima ragione contro lo Spezia nel turno precedente.