Gds: “Esterni tuttofare nel Palermo di Mignani. Di Mariano ok, Lund e Buttaro…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea l'importanza degli esterni a tutta fascia nel nuovo sistema di gioco adottato da Mignani. Il Palermo schierato con il 3-4-1-2, declinabile in 5-3-2 in fase di non possesso, verte molto sul rendimento dei cosiddetti stantuffi sulle corsie laterale. Laterali comunemente definiti "Quinti" quando la linea difensiva viene di fatto disposta con tre centrali di ruolo. La partenza di Valente, direzione Padova, ha privato la rosa di un vero e proprio specialista del ruolo, capace di garantire gamba, incisività e qualità in sede di proposta offensiva, abnegazione ed intensità in fase di ripiegamento. Versatile e bivalente, ma prevalentemente schierato sul versante destro, Francesco Di Mariano si è reso protagonista di ottime performance per applicazione e qualità garantite in entrambe le fasi di gioco. A Cosenza, complice il turno di squalifica del numero dieci, Mignani ha rilanciato Alessio Buttaro nell'undici titolare. Seppur con caratteristiche chiaramente più difensive, il jolly scuola Roma ha risposto presente, fornendo una prestazione all'insegna di attenzione, corsa ed intensità. Ritorno tra i protagonisti impreziosito anche da un gol pesante per il classe 2002, nato proprio da un assist proveniente dal fronte opposto e firmato Lund. Anche l'ex Hacken sembra nuovamente in crescita sul piano di continuità ed esplosività in fase di spinta, soliti imbarazzi in copertura ma buon contributo allo sviluppo delle trame offensive sul binario mancino. Al San Vito tanta intraprendenza e buon dialogo con Di Francesco, il Nazionale statunitense sembra in parabola ascendente sul piano condizionale, dopo i gol firmati contro Ternana e Pisa adesso l'assist vincente per Buttaro. Una rete che è figlia di movimenti e giocate dei due laterali di ruolo, cross di Lund e taglio perfetto sul secondo palo di Buttaro, senzail coinvolgimento delle due punte. Circostanza che ribadisce peso specifico e funzionalità strategica degli esterni nello scacchiere tattico di Mignani.