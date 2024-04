La Repubblica: “Palermo, sindrome da rimonta anche con Mignani. Fragilità congenita”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulla cronica fragilità della compagine rosanero, che appare irrimediabilmente affetta da una sindrome da rimonta che ha drasticamente ridimensionato le sue ambizioni di vertice nel campionato di Serie B. Il noto quotidiano nazionale rivista le numerose occasioni perdute e le vittorie gettate alle ortiche da situazione di vantaggio, causa svarioni difensivi, blackout mentali, cali improvvisi di tensione. Diciotto i punti inopinatamente smarriti per strada da Brunori e compagni, con le sfide di Parma, Como e Cremona pagine emblematiche di una vulnerabilità che sembra essere congenita. Un Palermo che troppo spesso non è stato capace di portare a casa la vittoria neanche da situazioni di doppio vantaggio, come accaduto di fatto a Cremona, dove i rosanero godevano anche della superiorità numerica, Parma e Pisa. Stucchevoli anche le rimonte subite a Como e Brescia, con il Palermo che ha incassato ben sette reti nei minuti di recupero, otto nell'ultimo scorcio del primo tempo- Inizio di ripresa spesso choc, dieci le reti subite dal Palermo nel primo scorcio del secondo tempo. Neanche l'avvento di Mignani sulla panchina del Palermo ha finora posto rimedio a questa cronica capacità di gestire e blindare il vantaggio: contro Sampdoria e Cosenza il Palermo non ha chiuso la partita e si è fatto rimontare in modo piuttosto ingenuo. Spia che lascia dedurre l'esistenza di una lacuna strutturale, in termini di forma mentis, esperienza e personalità, in seno alla rosa che prescinde dalla questione allenatore.