Palermo, Gds: “Calendario rosa, occhio al Brescia. Quinto posto Catanzaro…”

Piccolo focus sul calendario del Palermo e delle dirette concorrenti in chiave playoff pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Salvo cataclismi o clamorosi picchi di rendimento, l'attuale posizione della compagine rosanero appare piuttosto cristallizzata. Non semplice agguantare il Catanzaro al quinto posto, in ragione dei quattro punti attuali di margine ed il vantaggio nel computo degli scontri diretti vantato dai giallorossi di Vivarini sui siciliani. Tuttavia, se il Palermo accelerasse sensibilmente il passo, magari capitalizzando al meglio le tre gare casalinghe che gli restano da giocare nella regular season, potrebbe anche rosicchiare qualche punto ed insidiare la formazione calabrese. Catanzaro che vive un ottimo momento di forma e dovrà ancora giocare uno scontro diretto contro la Cremonese di Stroppa. Squadra di Mignani che dovrà provare ad implementare la sua velocità di crociera, tornando a conquistare l'intera posta in palio, stando contestualmente attenta a non rallentare, poiché alle sue spalle vi sono formazioni che puntano a scalare graduatoria e griglia playoff. In primis il Brescia di Maran, sconfitto a Venezia nell'ultimo turno di campionato, che giocherà tre delle ultime cinque al Rigamonti ed affronterà in trasferta compagini non proprio in un momento felice come Spezia e Bari. Occhio anche alla Sampdoria di Pirlo, senza trascurare ambizioni e velleità di squadre che gravitano alla soglia della zona playoff, pronte ad irrompervi se qualcuna delle attuali pretendenti steccasse l'ultimo scorcio di stagione. Pisa, Cittadella, Sudtirol, tutte mine vaganti che sperano di insinuarsi in extremis tra le prime otto in classifica. Palermo che da qui al termine della regular season ospiterà al Barbera Parma e Reggiana consecutivamente, quindi farà visita allo Spezia il primo maggio, per tornare nel proprio stadio al cospetto dell'Ascoli e chiudere il girone di ritorno sul campo del Sudtirol.