Palermo, Corriere dello Sport: “Più certezze con Mignani, mister X! Anche a Bari…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport focalizza i primi passi dell'era Mignani ponendo l'accento su passato recente e presente del nuovo tecnico del Palermo. Il coach nativo di Genova ha iniziato con due pareggi la sua avventura alla guida della compagine rosanero, risultato ricorrente nelle sue gestioni come conferma anche l'ultima esperienza sulla panchina del Bari, conclusasi con l'esonero dopo nove giornate di campionato nella stagione in corso. Bene sette su nove match disputati i pareggi ottenuti da MIgnani sulla panchina dei galletti, gli ultimi due consecutivi gli costarono il sollevamento dall'incarico. Tra fine della precedente avventura in Puglia ed avvio dell'esperienza in Sicilia sono quattro i pareggi consecutivi collezionati da Mignani che non vince da agosto sul campo della Cremonese ma in compenso ha perso solo una volta in questo lungo lasso di tempo. Chiaro l'intento di trasmettere nuovi principi e concetti alla squadra rosanero, col fine prioritario di restituire compattezza, densità, coesione ed equilibrio, riducendo drasticamente i rischi in fase difensiva per un Palermo che subiva una valanga di reti nella precedente gestione tecnica. Baricentro più basso, squadra corta e votata ad una minuziosa copertura del campo, un possesso palla lineare e ragionato volto a cadenzare i ritmi del match e togliere inerzia ed iniziativa all'avversario. Concetti di base per Mignani come primo step per provare a ripristinare fiducia, autostima e serenità in seno al gruppo, plasmando gradualmente forma mentis ed identità tattica in vista dei playoff. Tratti caratterizzanti anche del Bari targato Mignani, che perdeva veramente poche gare pur collezionando una sfilza di pareggi. Muovere la classifica è stato importante per il Palermo, ma lo stesso Mignani, a cui non farà propriamente piacere la definizione di Mister X, dovrà provare ad accelerare il passo della sua formazione, specie adesso che il calendario propone due match casalinghi consecutivi a Brunori e compagni. Al Barbera venerdì prossimo big match contro il Parma, quindi rosanero che ospiteranno tra le mura amiche la Reggiana di Alessandro Nesta.