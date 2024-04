Palermo, Buttaro: “Felice per gol, non possiamo più sbagliare. Mignani ci dice…”

Protagonista e goleador che non ti aspetti. Alessio Buttaro ha vissuto una giornata gratificante e meritata al San Vito di Cosenza, tornando nell'undici titolare dopo diversi mesi vissuti ai margini del progetto tecnico nella precedente gestione e qualche infortunio di troppo ad avversarne il percorso in stagione. Mignani l'ha individuato come tassello ideale per ricoprire il ruolo di quinto alto a destra, in ragione della squalifica di Di Mariano utilizzato con frequenza in quella posizione nell'ultimo frangente di campionato. Il jolly difensivo scuola Roma ha risposto con una prestazione intensa, vigorosa e attenta, condita dal gol del vantaggio rosanero firmato su assist di Lund in chiusura di prima frazione. Il classe 2002 ha concesso un'interessante intervista ai canali ufficiali del club rosanero.

"A Cosenza è stata una buona partita, siamo un po' amareggiati per il risultato poiché ci servivano i tre punti. Però è andata così, adesso si pensa alla prossima. Abbiamo disputato un buon primo tempo e siamo riusciti ad andare meritatamente in vantaggio, poi purtroppo abbiamo subito quel rigore nella ripresa. Abbiamo provato ancora a ribaltarla ma non ci siamo riusciti. Sono felice per il gol, voglio dedicarlo alla mia famiglia ed ai miei compagni. Sia a me sia a loro ha fatto davvero molto piacere, poiché è arrivato dopo un periodo lontano e fuori dal campo mi sono riscattato. Penso alla mia famiglia perché mi è sempre stata vicino, quindi sono felice di essere rientrato in questo modo. Certamente è stato un gol molto importante per me, mi dà la forza di andare avanti e ripaga i miei sacrifici, ma l'avrei barattato con la vittoria ovviamente. Come ha detto Henderson la nostra forza è assolutamente il gruppo, tuttora noi lo dimostriamo che c'è unione tr adi noi. Chiunque scende in campo può essere decisivo sia dal primo minuto, sia se entra dalla panchina. A Cosenza ho giuocato quinto di destra, mi trovo molto bene poiché è un ruolo di corsa e di gamba, posso esprimere al meglio le mie qualità in quella posizione. Sono felice di essermi trovato bene e spero di poter continuare così. Il mister ci ha chiesto di essere più incisivi, di giocare con la mente libera e fare le cose semplici, così i risultati arriveranno perché siamo consapevoli della forza della nostra rosa. A Cosenza erano presenti oltre seicento tifosi, ci dispiace non essere riusciti a regalare loro i tre punti, li aspettiamo venerdì sera al Barbera contro il Parma. Contro la capolista dobbiamo farci trovare pronti e lavorare duro in settimana, anche nel match di andata abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà e bisogna scendere in campo per centrare l'obiettivo. Siamo concentrati sul rush finale, non possiamo più sbagliare. Mancano cinque partite e dobbiamo fare più punti possibili per poi arrivare il dieci maggio alla sfida contro il Sudtirol, finire la gara e poi tirare le somme. Tra i calciatori attuali sono uno di quelli che è da più tempo qui a Paleremo e mi trovo bene, per me è una seconda casa, mi sono trovato alla grande da subito, la gente ti fa sentire importante e ti fa stare davvero bene. L'inaugurazione del Palermo CFA è stata davvero emozionante per chi ha visto nascere da zero questa struttura, quando c'erano appena degli alberi di ulivo. Vedere quello che si è creato adesso è una cosa bellissima, perché, ci dà la possibilità di allenarci con tutto quello di cui abbiamo bisogno, tutto positivo per lavorare bene ed ottenere i risultati".