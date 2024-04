Palermo, Gds: “Mignani, emergenza a centrocampo. Stulac cerca il rilancio, Vasic…”

Battesimo di fuoco per Mignani sulla panchina del Palermo. Avversario in condizione e di livello la Sampdoria di Andrea Pirlo che sabato arriverà al Barbera in fiducia sulla scorta di quattro successi consecutivi. Blucerchiati che puntano ad accorciare ulteriormente il gap dai rosanero in classifica, Mignani che deve provare a dare un primo imprinting tattico e psicologico alla squadra in poche sedute di allenamento. Impresa non semplice, ma voglia ed entusiasmo non mancano di certo all'ex allenatore del Bari che si è tuffato con grande dedizione in questa nuova avventura. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come l'emergenza a centrocampo sarà una delle principali criticità a cui far fronte per Mignani in vista della sfida alla formazione doriana. Out Ranocchia per infortunio, squalificati Gome e Coulibaly, il nuovo tecnico rosanero deve totalmente ridisegnare il reparto nevralgico del suo 4-3-1-2. Praticamente certo il rilancio in cabina di regia di Leo Stulac, che non vede il campo dal ko del Tombolato contro il Cittadella in cui rimediò un'espulsione in avvio di ripresa per doppio cartellino giallo. Fuori dai radar di Corini nell'ultimo frangente della gestione del coach di Bagnolo Mella, il playmaker sloveno punta a rilanciarsi ed a convincere Mignani, magari provando a ribadire la sua candidatura anche in ottica prossima stagione. In campo dal primo minuto anche Jacopo Segre, pedina inamovibile del centrocampo, prezioso tatticamente ed in sede di inserimento offensivo. L'ex Torino conta di ritrovare la vena realizzativa che ha contraddistinto il suo rendimento tra dicembre e gennaio. Ultima maglia contesa da Henderson e Vasic, con il dubbio di chi occuperà il ruolo di elastico tra le linee se Mignani dovesse immediatamente schierare un Palermo con il rombo.