Palermo, Gds: “Mignani cambia gerarchie, Segre e Ceccaroni scalpitano per una maglia”

Gerarchie azzerate e volti nuovi nell'undici titolare. Circostanza ricorrente ogniqualvolta si assiste ad un avvicendamento in panchina. Dal palermo di corini a quello di Michele Mignani diverse cose sono mutate, dal modulo all'interpretazione dei match, passando per la tipologia di calcio proposto e le peculiarità degli interpreti prescelti dall'allenatore. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa notare come due titolari pressoché inamovibili, o quasi, nell'era targata Corini come Segre e Ceccaroni siano scivolati nelle retrovie in termini di gerarchie con il nuovo allenatore. Almeno questo è il trend che si evidenzia nei primi tre match dell'era Mignani. Ceccaroni,l al netto di infortuni e squalifiche, ha giocato il 76% delle gare da titolare. Dalla trasferta di Como in poi, Nedelcearu, complice l'infortunio di Lucioni, ha praticamente disputato quindici gare su sedici dal primo minuto, fatta eccezione dell'esordio di Mignani sulla panchina del Palermo al Barbera contro la Sampdoria. Fiducia che il centrale difensivo rumeno si è guadagnato sul campo con prestazioni solide, puntuali e di buona personalità al centro della retroguardia. Ceccaroni è progressivamente calato dopo un buon avvio di stagione, rendendosi protagoniste di alcuni svarioni e prestazioni non all'altezza dei suoi standard consueti nello scorcio finale della gestione Corini. Contro il Parma è rimasto in panchina, con Mignani che ha preferito puntare sulla coppia Lucioni-Nedelcearu. Contro la Reggiana, l''ex Venezia rischia la terza panchina di fila. Discorso simile per Segre, fin qui scarificato da Mignan i sull'altare del modulo e degli equilibri, con il coach nativo di Genova che ha preferito utilizzare centrocampisti con caratteristiche diverse rispetto all'ex Torino. Singolare per un giocatore che con sette gol ed un rendimento costante era tra gli elementi più continui ed affidabili nella gestione Corini. Con quattro gare di regular season da disputare più l'appendice dei pkayoff, Ceccaroni e Segre non mollano e continuano a spingere forte sull'acceleratore: obiettivo riconquistarsi il proprio spazio ed una maglia da titolare per contribuire alle sorti della squadra in questa fase decisiva della stagione.