Gazzetta dello Sport: “Mosse Mignani e rodaggio playoff. Palermo, batti un colpo”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" propone un focus sui primi step di Michele Mignani alla guida del Palermo. La rosea definisce rivoluzione silenziosa l'alba della nuova gestione tecnica che ha prodotto fin qui tre pareggi contro Sampdoria, Cosenza e Parma, unitamente ad un cambio di modulo e filosofia calcistica nell'interpretazione del match. Un Palermo certamente più compatto e denso, capace di coprire meglio il campo e subire meno in fase difensiva, che ha però al contempo ridotto drasticamente indice di pericolosità e produzione offensiva. Il tecnico dovrà essere bravo adesso a fare un salto di qualità anche da quel punto di vista. Palermo imbattuto con Mignani, ma che non ha ancora innestato la marcia alta e cambiato passo, con l'ex Bari che ha confermato ad oggi la vocazione di MIster X in attesa del primo successo sulla panchina rosanero. La sensazione - secondo quanto si legge sul noto quotidiano sportivo nazionale- è che Mignani stia attuando una sorta di graduale rodaggio per condurre la squadra al top della condizione ai playoff e provare a vincerli. Il 3-5-2 utilizzato fin qui si caratterizza per coesione, intensità e cure della fase difensiva, evidenziando anche una maggiore padronanza nel possesso e nella gestione della sfera, utile a togliere ritmo ed iniziativa gali avversari e sfruttare i movimenti dei due attaccanti. Novità anche la posizione di Di Francesco, di fatto impiegato da mezzala offensiva. Ruolo che Mignani ritiene ideale anche per il rientrante Ranoccjhia, un plus da sfruttare al meglio in questa fase topica e decisiva della stagione. Esperimenti e rotazioni devono però essere corroborati da una vittoria sabato prossimo contro la Reggiana, passaggio imprescindibile e fondamentale per implementare l'autostima e blindare il sesto posto in chiave playoff. Brunori e compagni non vogliono di certo recitare un ruolo marginale negli spareggi promozione ma giocarsi tutte le chances a disposizione per provare a vincerli ed a conquistare la Serie A.