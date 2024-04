Reggiana: Sampirisi salta il Palermo, da valutare Szyminski e Vido. Bardi…

Le ultime in vista della sfida contro gli uomini di Michele Mignani, in programma sabato: stagione finita per Mario Sampirisi.

Mediagol ⚽️ 24 aprile 2024 (modifica il 24 aprile 2024 | 16:51)

Tre giorni e sarà Palermo-Reggiana, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Prosegue, dunque, la preparazione della squadra di Alessandro Nesta in vista della gara in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 16:15. Chi non partirà alla volta della Sicilia è Mario Sampirisi: l'ex Frosinone, in seguito all’infortunio occorso durante la partita contro il Cosenza, ha riportato una lesione al passaggio mio-tendineo del retto femorale sinistro emersa agli esami d’accertamento eseguiti successivamente. I tempi di recupero sono stimati in circa 8-10 settimane.

Sampirisi, pertanto, si aggiunge alla lista dei giocatori che hanno concluso in anticipo la stagione. Nesta, infatti, dovrà fare a meno anche di Natan Girma e Domen Crnigoj, mentre restano da verificare le condizioni di Szyminski: l'ex Palermo sta svolgendo un lavoro differenziato, ma secondo quanto riportato dalla "Gazzetta di Reggio", potrebbe recuperare in tempo per la trasferta di sabato. In alternativa ci sono Romagna e Libutti. Così come resta da capire se un altro ex, Luca Vido, sarà o meno utilizzabile. Chi potrebbe tornare a disposizione dopo un problema alla caviglia, infine, è il portiere Francesco Bardi. "Nello staff tecnico c’è fiducia di riaverlo a disposizione per il derby col Modena ma si valuterà anche per la trasferta siciliana di sabato", si legge.

