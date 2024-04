Palermo, Corriere dello Sport: “Serve vero Brunori per sprint playoff. Ranocchia…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul peso specifico del bomber e capitano Matteo Brunori nel Palermo che punta a recitare un ruolo da protagonista nei playoff di Serie B. Contro la Reggiana, sabato prossimo al Barbera, cin vorrà una performance concreta e di livello dell'attaccante iitalobrasiliano per centrare la prima vittoria dell'era Mignani. Dopo i tre pari contro Sampdoria, Cosenza e Parma, il nuovo tecnico rosanero vuole conquistare l'intera posta in palio al cospetto della compagine di Nesta, per dare slancio al finale di stagione, blindare il sesto posto in classifica e provare ad insidiare il Catanzaro impegnato venerdì sera in un anticipo probante sul campo del Pisa. Alla Reggiana Brunori ha già rifilato una tripletta in Coppa Italia con la maglia rosanero, all'alba della scorsa stagione in B che lo vide poi mattatore assoluto nel Palermo di Corini con i suoi diciassette gol realizzati in campionato. Adesso è già a quota quindici reti e può puntare a battere il proprio record di marcature nel torneo cadetto con quattro gare ancora in programma da qui al termine della regular season. L'ambizione di giocare in Serie A dell'attaccante viaggia in parallelo con quella della squadra siciliana, l'auspicio è che fin dalla sfida contro la Reggiana M8gnani possa contare su un Brunori più lucido, intenso e risoluto rispetto al giocatore che contro il Parma ha fornito di fatto una prestazione opaca, non riuscendo mai ad entrare in partita né ad esprimersi ai suoi livelli consueti. Probabile che venga riproposta la coppia d'attacco con Mancuso, con il ritorno di Ranocchia come piacevole novità. Ieri l'ex centrocampista di Empoli, Monza e Juventus è stato provato da mezzala pura nel corso della seduta di allenamento svolta dalla squadra di Mignani.