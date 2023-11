Palermo, Gds: “L’importante non è partecipare, nulla di compromesso. CFG e Corini…”

Un interessante editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia fotografa momento e prospettive del Palermo targato City Football Group. Tra citazioni cinematografiche, calcistiche e musicali, il noto quotidiano regionale, lambendo anche l'eterna contrapposizione tra i cultori del bel gioco ed i pragmatici sostenitori del risultato come unico fine, invita alla pazienza e ad evitare prematuri e perentori disfattismi. Il pubblico anche contro il Cittadella ha incitato la squadra incessantemente, salvo scorarsi e spazientirsi nella ripresa al cospetto della pochezza offensiva e non solo del calcio ruminato dagli uomini di Corini. Contestazione inevitabile al triplice fischio, indirizzata principalmente al tecnico di Bagnolo Mella. Dopo la sosta Corini dovrà gare le sue scelte, sicuramente ponderate e si auspica funzionali alle esigenze della squadra. Proprietà e management hanno di fatto legittimato le proprie, confermando l'allenatore nonostante crisi evidente e turbolenze della piazza. L'approfondimento ribadisce che il Palermo ha tutte le risorse utili a recitare da protagonista in questo campionato. Rosa di Corini ancora terzi e percorso di certo non compromesso dopo tredici giornate. A competenze, organizzazioni ed investimenti va abbinato il tempo, anche il club ammi8raglia della holding controllante, il Manchester City, ha edificato la sua dimensione di predominanza e grandezza in modo graduale. Sovente si dimentica il recente passato ed il percorso societario prima dell'accento del City Football Group nel capoluogo siciliano. Così come è viva la memoria dell'era Zamparini costellata da grandi gioie ed un epilogo amarissimo. L'importante non è partecipare nel calcio che brucia milioni a profusione -chiosa il quotidiano cartaceo - ma al denaro va abbinato il tempo, la risorsa più preziosa da spendere al meglio.