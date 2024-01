Palermo, Gds: “Il ritorno di Graves, il danese si prende la corsia destra. Mateju…”

Da profilo relegato ai margini della rosa, in termini di frequenza di impiego e minutaggio, a protagonista assoluto nello scorcio finale del girone d'andata. Con caparbietà, abnegazione e dedizione costante in allenamento, Simon Graves, jolly difensivo danese classe 1999, si è ripreso ribalta e maglia da titolare in un frangente piuttosto delicato per il Palermo di Corini. Un 2023 piuttosto difficile per l'ex Randers, che aveva ben impressionato al debutto in uno spezzone al Barbera con la Reggina e sempre in casa al cospetto del Frosinone di Grosso, per poi incorrere in fisiologici e complessi passaggi di ambientamento e qualche prestazione non all'altezza delle aspettative. A lungo eclissato dal novero dei giocatori utilizzati nella prima parte di questa stagione, è tornato a sorpresa in auge nel mese di dicembre in concomitanza con la reazione della squadra rosa, sul piano di gioco e risultati, dopo lo sconfortante periodo di crisi coinciso con la conquista di appena sei punti in otto gare. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia dedica un piccolo focus al calciatore danese, che ha giocato un tempo nel ko interno contro il Lecco prima di fare nuovamente ritorno nell'undici titolare nella vittoriosa sfida contro il Pisa al Barbera. Rilevando lo squalificato Mateju da laterale basso di destra, Graves ha interpretato con padronanza e solidità il ruolo, guadagnandosi la conferma anche a Como dove ha addirittura realizzato un gol pesante nel rocambolesco pari, denso di rimpianti, ottenuto dalla squadra di Corini al Sinigaglia. In campo dall'inizio, con qualche difficoltà in più in sede di copertura, anche nell'ultimo match dell'anno, vinto al fotofinish dal Palermo sulla Cremonese di Stroppa. Pulizia nel palleggio e buona propensione alla transizione in verticale, il numero due rosa ha tenuto bene il campo e dialogato bene con Insigne sulla corsia di pertinenza. Ottima tenuta atletica, fisicità invidiabile e sicurezza palla al piede, il Palermo innesterà nel ruolo un esterno pure con marcata indole propulsiva, ma il classe 1999 sulla fascia destra è diventata una piacevole certezza per Corini e si propone come un potenziale protagonista in vista dell'imminente girone di ritorno del campionato di Serie B.