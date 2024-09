Palermo, Gds: “Gomes, perno e ago della bilancia. Claudio cruciale anche con Dionisi”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul rendimento di uno dei giocatori più continui, affidabili e preziosi in casa Palermo. Claudio Gomes, alla sua terza stagione in maglia rosanero, mostra continui segnali di crescita sul terreno di gioco, confermandosi tassello imprescindibile al netto di guida tecnica e modulo tattico utilizzato. Giunto in Sicilia via CFG, l'interno francese ha presto scalato le gerarchie, facendosi apprezzare per dinamismo, sagacia tattica, aggressività in pressione sulla sfera e lodevoli capacità di interdizione. Un bagaglio tecnico che Gomes ha affinato ed arricchito con lavoro ed abnegazione nel corso degli anni, cercando di rendersi utile ed efficace anche in fase di cucitura e transizione, contribuendo altresì a riavviare l'azione della squadra. Uno schermo pensante, non certo un playmaker puro, rapido, reattivo ed esplosivo. Grande recuperatore di palloni e provvidenziale ausilio per il comparto difensivo, per la sua innata dote di carpire e chiudere potenziali falle nel pacchetto arretrato. Corini, Mignani e Dionisi, tecnici diversissimi tra loro per indole e filosofia calcistica ma perfettamente concordi in merito a peso specifico e centralità di Claudio Gomes nello scacchiere tattico del Palermo. Equilibratore tra le due fasi, col ritorno imminente di Segre tra i titolari difficile ipotizzare che Dionisi rinunci a Gomes dal primo minuto. Più probabile che possa inizialmente accomodarsi in panchina uno tra Blin e Ranocchia. Il centrocampista scuola Psg sta crescendo anche si sede di proposizione offensiva, cerca l'inserimento e prova talvolta anche la conclusione dalla media distanza. I tifosi rosanero lo adorano e bramano in attesa della prima rete di Gomes con la maglia del Palermo. Il livello delle performance del numero sei, che piace molto anche in Serie A, è testimoniato dai numeri: nelle prime quattro partite di campionato, Gomes ha mantenuto un rendimento elevato, con 132 passaggi riusciti su 145 (91%), 19 duelli vinti su 32 (59,4%) e nessun cartellino giallo, uno dei pochi punti deboli degli anni precedenti.