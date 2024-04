Palermo, Gds: “Gol regalati e rigori ingenui. Errori individuali in difesa perdurano”

Svarioni difensivi, gol regalati e rigori ingenuamente procurati a complicare il percorso. Palermo che continua a collezionare errori individuali in fase di non possesso, zavorra pesantissima che ha fatto perdere diversi punti per strada nella corsa playoff durante la stagione. Nonostante i progressi registrati in termini di coesione e compattezza corale, Mignani non è ancora riuscito a debellare una lacuna che sta diventando cronica, con topiche che hanno come protagonisti, a rotazione, quasi tutti i componenti del pacchetto arretrato rosanero. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come anche a Cosenza una vittoria obiettivamente alla portata di Brunori e compagni sia stata vanificata da una colossale ingenuità che ha rimesso in pista la formazione di Viali. Il fallo di Ceccaroni su Tutino era certamente evitabile, per quanto il contatto possa essere reputato discutibile e di conseguenza opinabile la concessione del penalty da parte di Marinelli. L'ex Parma e Palermo riceve la sfera spalle alla porta appena dentro l'area di rigore, circondato da quattro difendenti ospiti, forse sarebbe bastato tenere la posizione e temporeggiare, anziché cercare d'istinto l'anticipo sulla sfera, per evitare guai. Non il primo errore di Ceccaroni n stagione, ma l'ex Venezia non è stato certo l'unico a rendersi autore di topiche decisive. Da Pigliacelli che ha incassato diversi gol apparsi evitabili dalla media distanza, all'ex Mateju non certo esente da responsabilità in occasione delle reti incassate contro Lecco e Ternana. Falle ed errori pesanti firmati da Aurelio, Lund e Graves, sviste di matrice tecnica ma anche figlie di una scarsa attenzione, spia evidente di una certa fragilità mentale della squadra rosanero.