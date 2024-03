Palermo, Gds: “Girone di ritorno, rosa peggio della stagione scorsa. Male al Barbera”

Palermo che nel girone di ritorno viaggia ad una velocità di crociera inferiore allo scorso campionato. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia propone un parallelismo statistico in merito a rendimento e punti conquistati dalla compagine rosanero nel medesimo lasso di match dell'annata precedente. Anche nel 2022-2023, la Serie B si era fermata per una sosta proprio alla trentesima giornata. Nelle undici partite del girone di ritorno relative al campionato precedente, il Palermo, sempre con Corini alla guida, aveva totalizzato diciotto punti. Quattro vittorie, sei pareggi ed una sola sconfitta per Verre e compagni che orbitavano in zona playoff. Un punto in meno nello stesso periodo di questa stagione, in cui i rosanero hanno messo insieme diciassette punti. Buona partenza dopo il ko al Tombolato contro il Cittadella in avvio di 2024, Brunori e compagni hanno messo in fila quattro vittorie e due pari che gli hanno consentito di scalare la classifica, prima della crisi e del crollo recente. Sul piano di gol segnati e subiti rispetto al campionato scorso c'è una sostanziale equivalenza, nettamente migliore il rendimento al Barbera nel campionato precedente, quest'anno sono già arrivate sei sconfitte tra le mura amiche per la compagine di Corini. Unico dato confortante la posizione in classifica ad oggi. Nello stesso momento della stagione precedente il Palermo era settimo, oggi i rosanero occupano il quinto posto con ancora otto giornate al termine della regular season. Il noto quotidiano cartaceo sottolinea come vi sia ancora margine per migliorare questi numeri che al momento non sono particolarmente confortanti in relazione agli obiettivi prefissati dal club.