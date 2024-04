Palermo, Gds: “Finali show un ricordo, no gol nella ripresa. Mignani ai playoff…”

I finali show a tinte rosanero sono soltanto uno sbiadito ricordo. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia una statistica che segna ina marcata inversione di tendenza nel percorso del Palermo FC. Ripresa e ultimi minuti di match erano spesso frangenti in cui la squadra rosanero andava a segno e decideva le partite nella prima parte della stagione, ma da marzo in poi, all'uscita dal tunnel degli spogliatoi dopo l'intervallo, Brunori e soci fanno grande fatica a far male agli avversari. Una sola rete messa a segno nei secondi quarantacinque minuti nelle ultime sette gare di campionato disputate: quella illusoria realizzata da Brunori su calcio di rigore a Pisa, inutile ai fini del risultato finale con la rocambolesca sconfitta che segnò l'esonero di Corini. Nelle prime tre gare dell'era Mignani, i gol che hanno fruttato i pari ottenuti con Sampdoria e Cosenza sono arrivati nei primi quarantacinque minuti, contro il Parma rosa pericolosi nella prima frazione ma sterili e poco incisivi nella seconda parte di match. Difetto retaggio della gestione Corini visto che nelle ultime quattro partite con il coach di Bagnolo Mella alla guida, al cospetto di Brescia, Lecco, Venezia e Pisa l’unico gol realizzato nella ripresa era arrivato contro la compagine di Aquilani. Toccherà a Mignani trovare le giuste soluzioni, poiché oltre ed equilibrio e compattezza in fase di non possesso, serve un Palermo in grado di produrre gioco offensivo e far male agli avversari fino al novantesimo ed oltre. Specie dalle eventuali semifinali in poi, vista la situazione di classifica, nei playoff bisognerà necessariamente vincere qualche partita per sperare di arrivare in fondo e tenere vivo il sogno di compiere il salto di categoria.