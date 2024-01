Palermo, Gds: “Difesa cresce, ora Diakité per Corini. Tifosi rosa contro il Bari…”

Due temi approfonditi sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia in casa Palermo. Il rendimento della retroguardia rosanero e l'affluenza del pubblico al Barbera in vista dell'anticipo di venerdì prossimo contro il Bari di Pasquale Marino. A Catanzaro la compagine di Corini ha subito ancora una volta gol in seguito ad un cross della squadra avversaria in area di rigore, una costante nel campionato dei siciliani. Pigliacelli ha infatti raccolto il pallone in fondo al sacco per la quattordicesima volta in stagione con un'azione caratterizzata da questa dinamica, seppur sia rimasto praticamente inoperoso per il resto del match pareggiato contro i giallorossi. Sul piano della solidità difensiva, infatti, il Palermo ha mostrato progressi al Ceravolo, concedendo pochissimo alla squadra di Vivarini e capitolando solo in mischia in occasione del gol di Biasci. L'assenza di Lucioni ha certamente pesato e continua a pesare, ma l'arrivo di Diakité può alzare il livello di qualità e soluzioni alternative in seno al pacchetto arretrato della formazione rosanero. L'ex Ternana può infatti agire sia da laterale basso di destra sia da centrale all'occorrenza, alternandosi con Graves schierato da titolare sulla corsia nelle ultime gare. Il tutto in attesa di poter recuperare alla causa l'esperto leader carismatico e tecnico della retroguardia, affinché l'ex Frosinone possa ricomporre con Ceccaroni quel tandem di centrali nel cuore della retroguardia siciliana che ha di fatti blindato la porta di Pigliacelli nelle prime otto giornate in cui il Palermo ha incassato appena quattro reti. Intanto l'auspicio in vista del match contro i pugliesi è che il Barbera possa tornare a riempirsi, in ragione delle ultime tre vittorie casalinghe e del buon pari contro il Catanzaro in trasferta che ha fatto seguito al successo sul Modena. Rispetto al match contro i canarini, in cui le condizioni meteo avverse non hanno di certo agevolato la presenza numerosa di tifosi sugli spalti, le previsioni sembrano essere decisamente migliori in vista della sera del prossimo 2 febbraio. Il Palermo è secondo in Serie B, subito dietro la Sampdoria, in quanto a media spettatori registrati in occasione delle gare casalinghe. Una buona cornice di pubblico contro i galletti potrebbe creare le condizioni per il osrpasso sui blucerchiati in questa speciale classifica.