Di Mariano: “Bari? Con i tifosi sarà più facile. C’è rammarico, l’assist a Segre…”

"A Catanzaro partita difficile contro una squadra che si conosce da tantissimi anni e gioca benissimo a calcio, contro cui sono andati in difficoltà tantissime squadre. Noi l'abbiamo affrontata con la solidità di una squadra importante, coesa, siamo stati bravi a non concedere tantissimo". Lo ha detto Francesco Di Mariano , intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero. Fra i temi trattati dal numero 10 di Eugenio Corini la prestazione offerta dalla compagine siciliano al "Ceravolo" di Catanzaro . Ma non solo; l'ex Lecce si è espresso anche in vista della sfida contro il Bari , in programma venerdì sera al "Renzo Barbera".

CATANZARO -"L'abbiamo affrontata nel miglior modo possibile, non era facile. Resta il rammarico di non aver portato a casa i tre punti, ma dobbiamo guardare avanti e pensare alla partita col Bari. Dopo il Modena era importante dare continuità alla prestazione, quando le prestazioni arrivano, arrivano piano piano anche i risultati. Contro il Catanzaro è difficile giocare, giocano molto bene ma ti lasciano anche tanti spazi. Noi abbiamo cercato di sfruttarli nel miglior modo possibile e nel secondo tempo lo abbiamo fatto molto meglio del primo. L'assist per Segre è più importante per la squadra che per me. A me quello che importa è che le mie giocate servano al bene della squadra. Giocare 10, 20 o 30 minuti non importa, l'importante è che la squadra possa fare bene con me o senza di me. E' un assist che mi rende felice, ma avrei preferito che la squadra vincesse la partita".