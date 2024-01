Bari, Gazzetta dello Sport: “No svolta, Marino a Palermo si gioca la panchina…”

Focus sul Bari sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Momento critico per la formazione pugliese che arranca sul piano del gioco e dei risultati e si appresta ad affrontare venerdì prossimo la difficile trasferta di Palermo. Dopo la cocente sconfitta al San Nicola contro la Reggiana e l'andamento lento in classifica, la gara del Barbera potrebbe rivelarsi decisiva anche per il futuro di Pasquale Marino sulla panchina dei galletti. Con l'avvento del tecnico marsalese sulla panchina dei biancorossi - sottolinea la rosea - i progressi sul piano della manovra si sono visti solo a tratti e la tanto attesa svolta dopo l'esonero di Mignani non si è materializzata nei numeri. Dieci punti in nove turni per l'ex tecnico, diciassette in tredici gare per Marino. Media che è passata da 1,11 ad 1,30 con il Bari di Marino che ha giocato una gara interna in più rispetto a quello della gestione Mignani. Perplessità anche sulla gestione temporale dei cambi, reputati spesso tardivi, nonché sulla condizione atletica con un interrogativo impellente: perché adesso il fiato del Bari è così corto?