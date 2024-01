Bari, Marino: “Ci dobbiamo rialzare, a Palermo mi aspetto una reazione importante”

"Quando facciamo prestazioni del genere c'è da pensare a tante cose. Dopo un mese e mezzo di lavoro ci siamo inceppati". Così Pasquale Marino , intervenuto ai microfoni di "Radio Bari" dopo la sconfitta rimediata dal Bari , prossimo avversario in campionato del Palermo , fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola" contro la Reggiana di Alessandro Nesta . "Nel primo tempo siamo stati poco lucidi in possesso. Loro hanno preso il pallino in mano, noi siamo sempre stati in ritardo. Nella ripresa eravamo un po' più aggressivi, abbiamo concesso poco ma in produzione offensiva non abbiamo creato nulla. Partita da dimenticare, è stata inaspettata. C'è stata un'involuzione, nell'ultimo periodo siamo stati sempre compatti e aggressivi. Una brutta prestazione, siamo rammaricati. Il primo responsabile sono io, non ho percepito che potesse accadere un black-out del genere".

"Ci dobbiamo rialzare. Dobbiamo pensare in positivo, le prestazioni sono state abbastanza sufficienti nell'ultimo periodo, siamo stati in crescita. Non possiamo far peggio di così, dobbiamo avere una reazione importante. I forti non sono quelli che non cadono mai, ma quelli che si rialzano. Dobbiamo dare delle risposte già dalla prossima gara di Palermo. La società si sta muovendo per renderci competitivi, dobbiamo aspettare che entrino in condizione i nuovi. Contro la Reggiana siamo stati imbarazzanti. Abbiamo corso male, la voglia e l'impegno però c'è sempre. La Reggiana nonostante le assenze ha schierato un undici praticamente titolare, ma noi siamo indifendibili. Non siamo stati tambureggianti, dobbiamo rimboccarci le maniche. La contestazione dei tifosi fuori dallo stadio? Quando diamo tutto i tifosi non ci contestano, anzi, ci incitano. Ma se facciamo una prestazione del genere cosa ci possiamo aspettare? Mi sembra ovvio. Dobbiamo cambiare subito registro, dobbiamo essere bravi a reagire. Dalle difficoltà bisogna tirare fuori il carattere. A Palermo mancherà Benali, ma dovremo sopperire, vedremo durante la settimana", ha concluso il tecnico del Bari.