Palermo, Gds: “Di Mariano ed Insigne, Pisa nel destino. Spesso top contro i toscani”

Focus su due esterni d'attacco del Palermo di Corini pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Di Mariano ed Insigne solitamente si accendono quando incrociano il Pisa sulla propria strada, rendendosi protagonisti di prestazioni convincenti condite da assist , gol e buone giocate. Questo dice la storia recente, con il numero dieci palermitano che nel campionato precedente con la maglia rosanero ha gonfiato la rete della formazione toscana sia nel match di andata che nella sfida del girone di ritorno. Prezioso per intensità e sagacia in sede di ripiegamento, Di Mariano ha accusato un lieve e fisiologico calo nelle ultime uscite, figlio dei numerosi impegni ravvicinati che lo hanno di fatto visto sempre titolare. Proprio il prossimo primo aprile, nel giorno di Pasquetta, l'ex Lecce e Venezia raggiungerà il traguardo delle cinquanta presenze con la maglia del Palermo e sarebbe ben felice di celebrare questo significativo step con il primo gol della stagione 2023-2024. La sfida dell'andata al Barbera contro il Pisa, vinta dal Palermo per 3.-2, è stata certamente la pagine più lieta fin qui della stagione di Roberto Insigne. Un lampo nel grigiore di un campionato che non ha quasi mai l'ex Frosinone esprimersi ai suoi livelli, ragioni tattiche, infortuni e scarsa continuità di impiego per il fantasista, dal rendimento spesso impalpabile ed a corrente alternata. Eppure, quel giorno contro i nerazzurri, Insigne fu un vero e proprio mattatore, disputando una prestazione di altissimo livello che pareva poter preludere ad una svolta nella sua stagione. Un bel gol ad aprire le marcature, due assist decisivi per le firme di Brunori e Segre, gara intensa ed intrisa di qualità. Picco che non ha poi avuto seguito ed Insigne ancora ai box per infortunio, la presenza del numero undici tra i convocati per la trasferta di Pisa è obiettivamente a forte rischio.