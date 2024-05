Palermo, Gds: “Da Saric a Damiani fino a Broh e Corona. Chi può restare in rosa”

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" approfondisce la situazione dei calciatori di proprietà del Palermo FC formalmente di rientro dai rispettivi prestiti. Situazioni diverse e da valutare, per comprendere appieno se vi siano profili che possono fare al caso della compagine rosanero nella prossima stagione calcistica 2024-2025. Dario Saric era stato uno degli investimenti più onerosi della sessione estiva l'anno seguente alla promozione in B, circa due milioni di euro per il cartellino del jolly di centrocampo bosniaco. Nonostante le eccellenti credenziali dopo le brillanti stagioni ad Ascoli, e le indubbie potenzialità sul piano fisico e tecnico , il ragazzo non è mai riuscito a trovare continuità di impiego e rendimento, disputando una stagione marcatamente al di sotto delle aspettative. Molto buono il suo impatto all'Antalyaspor, nella massima divisione turca. Leadership, gol, assist ed un livello molto alto di performance che potrebbe convincere il Palermo a dargli una seconda chance. Molto bene anche Samuele Damiani, bussola, leader e profilo di punta nella Juventus Next Gen che ha raggiunto i playoff in Lega Pro, non solo regia ed intensità, ma anche assist e gol di pregevolissima fattura. Molti club di B e C potrebbero interessarsi al suo cartellino, da capire se il Palermo intenderà o meno valutarlo nel ritiro estivo. Poche le chances per Devetak, così come per Fella, autore di cinque reti in C con la maglia del Latina. Il giovane e talentuoso bomber Giacomo Corona, ha disputato una stagione super con la primavera dell'Empoli, debuttando anche in Serie A con la compagine toscana. Probabile che il club di Corsi eserciti il diritto di riscatto pattuito sul cartellino dell'attaccante e per il Palermo sfumi l'opportunità di riaverlo in rosa. Ogni decisione dovrà essere ponderata con calma ed attenzione massima, in sinergia con le esigenze tecnico tattiche del nuovo allenatore e le peculiarità dei singoli giocatori. Bisogna ridurre l minimo il margine di errore se si vuole realmente competere per la Serie A nella prossima annata.