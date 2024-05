La Repubblica: “Palermo è un pianeta, non un satellite. Lo ricordino tutti”

L'analisi di Massimo Norrito dopo l'eliminazione in semifinale playoff per mano del Venezia: "Hanno tradito una passione".

fragili e senza carattere. Gente come Di Francesco o Insigne ha disputato un torneo anonimo. Lucioni, mister promozione, è stato troppo tempo fuori e non è riuscito a dare solidità alla difesa vero reparto horror di questa sciagurata stagione. E, ancora, di Vasic, Stulac, Mancuso, Coulibaly, Henderson si sono perse le tracce. E anche Brunori ora dice: 'Giocare a Palermo non è facile'. Già, meglio giocare in una piazza dove non c’è passione. Brunori, proprio lui. Il capitano osannato dalla città che lo ha fatto diventare grande e che non meritava di essere ripagata con un’uscita tanto infelice", si legge.