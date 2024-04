Palermo, Gds: “Corsa playoff e primo gol stagionale, doppia missione per Di Mariano”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul profilo di Francesco Di Mariano, jolly offensivo palermitano di nascita e punto di forza della compagine rosanero guidata da Michele Mignani. Il numero dieci rientrerà dalla squalifica scontata contro il Cosenza, tornando tra i titolari nel big mtch che attende la compagine rosanero venerdì sera contro il Parma al Barbera. Stagione altalenante ed avversata da problemi fisici che hanno tarpato le ali all'ex Lecce e Venezia quando pareva aver raggiunto continuità di impiego e condizione ideale. Tuttavia, Kekko non si è mai smontato o perso d'animo, lavorando duro e spingendo forte per recuperare il terreno perduto e scalare le gerarchie del tecnico di turno. Tra i più duttili e continui sul versante offensivo, Di Mariano è divenuto progressivamente imprescindibile, facendosi apprezzare per il contributo di corsa, quantità e qualità che garantisce sulla corsia. Sagacia tattica ed incisività per il giocatore rosanero, encomiabile per il contributo che fornisce in ripiegamento, pressione sulla sfera e chiusura delle diagonali difensive. Il mancino scagliato dal vertice destro del limite dell'area contro la Sampdoria, che ha timbrato il palo a Stankovic battuto, sarebbe stato il giusto premio all'ennesima prestazione laboriosa, intensa e totale del numero dieci originario del capoluogo siciliano. Il noto quotidiano regionale sottolinea come sia importante il contributo di Di Mariano nella corsa playoff in questo rush finale di stagione, evidenziando come il numero dieci rosanero sia l'unico che manca all'appello tra i giocatori offensivi della squadra nel tabellino dei marcatori. Il calcio di rigore fallito contro il Bari alla prima giornata del torneo cadetto poteva subito sbloccarlo in tal senso, ma, nonostante qualche ghiotta opportunità nel prosieguo dell'annata, Di Mariano non è ancora riuscito a gonfiare la rete avversaria. L'auspicio è che possa magari siglare il primo gol della sua stagione proprio nella probante sfida contro la capolista Parma in programma venerdì sera allo stadio Renzo Barbera.