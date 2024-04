Palermo, La Repubblica: “Blindare playoff al Barbera.. Chance rosa quarto posto…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" analizza calendario e prospettive nella corsa playoff del Palermo di Mignani quando mancano cinque giornate al termine della Regular season. Le due gare consecutive al Barbera contro Parma e Reggiana potrebbero costituire un'opportunità per Brunori e compagni di scalare una posizione in classifica, puntando al quinto posto oggi occupato dal Catanzaro. Gli otto punti di vantaggio sul Pisa, oggi nono con il Cittadella, rappresentano una seria ipoteca sulla partecipazione, molto probabile salvo crolli vertiginosi, agli spareggi promozione. La sesta posizione attuale consentirebbe ai rosanero di giocare al Barbera, con due risultati su tre a disposizione, il turno preliminare. Eventualità identica in caso di quinto posto, che di fatto cambierebbe poco la situazione attuale. In caso di doppio successo casalingo contro le due squadre emiliane, però, il Palermo potrebbe addirittura sperare di acciuffare in extremis quel quarto posto che darebbe il pass per accedere direttamente alle semifinali senza la trappola del turno preliminare. Il calendario della compagine siciliana, Parma, Reggiana ed Ascoli in casa, Spezia e Sudtirol in trasferta, appare sulla carta più abbordabile rispetto a quello di Catanzaro e Cremonese. Occhio però alle spalle, con il Brescia di Maran che in teoria ha impegni piuttosto agevoli da qui al termine della stagione regolare. Quarta e quinta in classifica ad oggi si affronteranno sabato in uno scontro diretto che potrebbe fare il gioco dei rosanero in caso di risultato pieno venerdì sera contro la capolista ducale. La storia dello scorso campionato insegna come ai playoff possa accadere di tutto, il Cagliari di Ranieri ha centrato la promozione in A agli spareggi proprio ai danni del Bari di Mignani, dopo essersi classificato al quinto posto al termine della stagione. Mignani lavora alacremente sul piano tattico ed atletico, al fine di dare la sua impronta alla squadra in vista dei playoff e la risposta dei calciatori rosa appare ad oggi abbastanza confortante.