Palermo, Gds: “Blackout e crollo, una vittoria in otto gare. Mignani col Parma…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ripercorre la striscia negativa di risultati che ha drasticamente ridimensionato le ambizioni di vertice del Palermo, poi culminato nell'avvicendamento in panchina tra Corini e Mignani. Un tunnel da cui ancora la compagine rosanero stenta a venir fuori totalmente, nonostante i progressi sul piano di compattezza ed equilibrio mostrati dall'avvento dell'ex allenatore del Bari alla guida della squadra. Una sola vittoria nelle ultime otto partite, un trend rovinoso che ha portato la formazione siciliana dal terzo posto ad una sola lunghezza dal secondo, in piena lotta per la promozione diretta in Serie A, al sesto con ben tredici punti di ritardo dal Como che tallona la capolista Parma. Compagine ducale che sarà ospite al Barbera venerdì sera nell'anticipo della trentaquattresima giornata del torneo cadetto. Proprio il pirotecnico 3-3 dell'andata al Tardini diede il là al rilancio di Brunori e compagni che venivano da una serie negativa analoga, ma riuscirono a reagire e piazzare un filotto che gli fece scalare varie posizioni in graduatoria. L'auspicio è che la circostanza possa ripetersi adesso, Palermo che ha vinto un solo match nelle ultime otto gare, senza peraltro brillare, sul campo del Lecco fanalino di coda del campionato. Mignani ha ottenuto due pari consecutivi e qualche riscontro sul piano tattico e dell'atteggiamento, ma certe lacune sembrano essere croniche e manca una vittoria per dare slancio al nuovo corso. Il tecnico sta lavorando in profondità nel tentativo di plasmare una squadra più che mai solida, convinta e competitiva nei playoff, con i rosa attualmente sesti e con grandi possibilità di giocarsi al Barbera con due risultati su tre a disposizione, il turno preliminare. A cinque giornate dal termine della regular season il Palermo ha un ritardo di quattro punti sul Catanzaro di Vivarini e precede Brescia e Sampdoria in classifica con rispettivamente sei e sette punti di margine.