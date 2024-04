Palermo, GdS: “Prima il Parma, poi la Reggiana: Mignani a caccia di rivincita”

Il nuovo allenatore del Palermo, Mignani, si prepara ad affrontare il Parma e la Reggiana, due squadre contro le quali ha avuto risultati negativi in passato. Quando era alla guida del Bari, Mignani perse contro il Parma sia in Coppa Italia che in campionato, mentre il pareggio ottenuto contro la Reggiana gli costò la panchina. La formazione di Nesta è stata l'ultima contro cui Mignani ha giocato prima di essere esonerato. Il Bari aveva ottenuto sette pareggi nelle prime nove partite di Serie B, convincendo la società a cambiare allenatore, ma questa scelta si è rivelata controproducente. Mignani spera di battere entrambe le squadre sfruttando l'effetto Barbera e contando sul temuto Brunori, che ha segnato una doppietta contro il Parma e ha eliminato la Reggiana in Coppa Italia nel 2022.