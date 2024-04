Serie B, designazioni 34esima giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Parma

Attraverso una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentaquattresima giornata della Serie B 2022/23, che andranno in scena tra il 19 e il 20 aprile 2024. Ad arbitrare la sfida tra Palermo e Parma, in programma venerdì sera alle 20:30, sarà Gianluca Aureliano di Bologna, assistito da Di Giacinto e Bari. IV Ufficiale Bordin. Al VAR Nasca, AVAR Meraviglia.