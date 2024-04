Corriere dello Sport: “Palermo, tocca a Stulac e Segre? Novità Mignani col Parma…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle possibili scelte di formazione di Mignani in vista del big match di venerdì' sera al Barbera contro il Parma. Il nuovo coach rosanero lavora innanzitutto alla ricerca di un nuovo equilibrio che conferisca solidità, compattezza e buona copertura del campo alla squadra. Buoni segnali da questo punto di vista sono emersi nelle prime due uscite con l'ex Bari alla guida, pari contro Sampdoria e Cosenza, reti subite figlie di errori individuali e non di scompensi collettivi nell'applicazione della fase di non possesso. La difesa a tre resta per adesso una certezza, con Lucioni che tornerà a guidare il pacchetto arretrato al cospetto della capolista ducale dopo aver scontato il turno di squalifica. Stessa sorte per Di Mariano, che riprenderà il suo posto da quinto a tutta fascia sul versante destro, pronto a garantire qualità e quantità in un'interpretazione del ruolo totale e strategica per il bilanciamento corale della squadra. Occhio alle novità in zona nevralgica, ballottaggio vivo tra Gomes e Stulac nel ruolo di playmaker, con lo sloveno che potrebbe conferire fosforo, geometrie ed esperienza contro la sua ex squadra con cui ha militato per una stagione in Serie A. Segre, prossimo al prolungamento contrattuale, dovrebbe tornare titolare al posto di Henderson, Di Francesco confermato nel suo ruolo ibrido e versatile, trequartista che parte da sinistra in fase offensiva, classica mezzala da 5-3-2 in sede di non possesso. Brunori e Mancuso sono pronti a garantire profondità e peso specifico in avanti, Mignani punta a plasmare un Palermo che si mostri coeso, solido ed intenso, equilibrato ma pronto a colpire nei momenti topici del match. Un'identità che dia fiducia, certezze e riferimenti precisi ai calciatori, da testare contro un avversario di altissimo profilo come il Parma di Pecchia, nell'auspicio che arrivino prestazione di livello e prima vittoria della sua gestione in panchina.