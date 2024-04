Palermo, Gds: “Corini via a testa bassa dopo 20 mesi. Saluto a staff e squadra…”

Cambio della guardia in panchina. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ripercorre le ultime ore di Corini da allenatore del Palermo. Un saluto allo staff ed alla squadra al Centro Sportivo di Torretta, ancora prima della comunicazione ufficiale dell'esonero. Michele Mignani eredita la panchina del coach di Bagnolo Mella, nell'auspicio di invertire un trend che si stava facendo davvero preoccupante. Corini va via senza lasciare il segno, con un bilancio tendenzialmente negativo. Solo venticinque le vittorie su settanta partite, i playoff mancati nella scorsa stagione, il rendimento marcatamente al di sotto delle aspettative della squadra in quella corrente. Una separazione dolorosa, tardiva e per questo inattesa per molti versi. Ma le prestazioni recenti, la valanga di gol subiti, le stucchevoli rimonte avversarie, la fragilità mentale e la vulnerabilità difensiva del suo Palermo erano spie che non potevano più essere ignorate. Il noto quotidiano cartaceo regionale ritiene che il tecnico paghi anche un'evidente scollatura con la squadra. L'esonero a due mesi dalla scadenza naturale del suo contratto certifica uno stato di concreta apprensione in sebo al management del CFG per una classifica che desta più di una perplessità in ottica playoff. Venticinque vittorie, ventiquattro pareggi e ventuno sconfitte, solo il trentasei percento di match conclusi con la conquista dell'intera posta in palio, troppo poco per chi nutre ambizioni di vertice. Discontinuità, prestazioni ondivaghe, troppi punti persi per strada con le cosiddette piccole, Cosenza, Lecco, Ternana e Cittadella hanno vinto al Barbera, l'incapacità di trovare un'identità tattica che garantisse equilibrio ed efficacia in entrambe le fasi di gioco. Questi i criteri fondanti della decisione presa dal CFG a sette giornate dal termine della regular season. Toccherà all'ex Bari, Michele Mignani, provare a rimettere in carreggiata Brunori e compagni.