Palermo, Gds: “Corini ritrova squadra quasi al completo, 4-3-3 per sfidare il Parma”

L'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" si concentra sul Palermo che si prepara a giocare a Parma . La squadra rosanero arriva alla sfida con l'intera rosa a disposizione, ad eccezione di Pietro Ceccaroni , che è ancora indisponibile. Questo significa che il tecnico Eugenio Corini avrà l'imbarazzo della scelta per l'undici iniziale. Da un lato, il tecnico si affiderà ai giocatori che stanno meglio fisicamente. Dall'altro, vorrà premiare chi gli ha dato certezze anche nel momento più difficile, come la sconfitta contro il Catanzaro .

Inoltre, Corini potrebbe tornare al 4-3-3, modulo che ha dato maggiori garanzie in estate e nelle prime gare di campionato. Il 3-4-3 utilizzato contro il Catanzaro non ha dato i risultati sperati, quindi contro una squadra quadrata come il Parma potrebbe essere più opportuno tornare al modulo tradizionale. La coperta è lunga sia a centrocampo che in attacco, mentre in difesa Ceccaroni dovrebbe rientrare contro il Pisa o nella trasferta di Como.