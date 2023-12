Palermo, Gds: “Corini ritrova Coulibaly e Soleri per Parma. Vasic e Insigne…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla marcia di avvicinamento del Palermo di Corini alla probante trasferta di Parma. Compagine rosanero che si lecca le ferite e cova propositi di riscatto, desiderosa di piazzare un acuto di prestigio al Tardini che possa mettere fine ad una crisi profonda e trasversale, che ad oggi appare oggettivamente di difficile risoluzione. Cinque punti in sette gare ed una palese involuzione sotto il profilo prestazionale, mentale e tecnico, con Corini che non è ancora riuscito a trovare il bandolo di una matassa sempre più ingarbugliata. Una flessione collettiva ed individuale, con i calciatori che hanno progressivamente smarrito convinzione, compattezza ed autostima, erosi da una serie stucchevole di performance scadenti e risultati negativi anche al cospetto di avversari abbondantemente alla portata sul piano squisitamente tecnico. Impasse acuita dall'emergenza infortuni, con Corini che settimanalmente vedeva venir meno vari pezzi del suo puzzle e ridurre sensibilmente la gamma di opzioni in sede di scelte tecniche. Il noto quotidiano regionale sottolinea come almeno in questa settimana, con la squadra che tornerà al lavoro proprio questo pomeriggio, l'infermeria dovrebbe gradualmente svuotarsi ed il tecnico di Bagnolo Mella conta di recuperare alla causa diversi elementi nelle scorse settimane fermi ai box. Coulibaly ha smaltito l'influenza, Soleri potrebbe già rientrare in gruppo essendo ormai guarito dal problema muscolare accusato all'adduttore prima di Terni. Ottime chances di tornare al lavoro con i compagni anche per Vasic ed Insigne, mentre ci vorrà ancora un po' di pazienza per Ceccaroni. Al Tardini, contro la capolista del torneo in coabitazione col Venezia, dovrebbe essere ancora Marconi a far coppia con Lucioni al centro della difesa, ma Corini vuole monitorare ogni effettivo con la massima attenzione nel corso della settimana, Non sono da escludere sorprese nell'undici iniziale rosanero che sfiderà la formazione guidata da Fabio Pecchia nella sedicesima giornata del campionato di Serie B.