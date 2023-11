Palermo, Gds: “Chi subentra non segna più, Corini vuole gol pesanti dalla panchina”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia scruta tra le pieghe della crisi del Palermo di Corini. La brusca involuzione prestazionale e di risultati registrata nell'ultimo mese ha obiettivamente inficiato l'ottimo avvio di stagione della formazione rosanero, minando certezze, entusiasmo e grado di autostima in seno alla squadra. Tra le statistiche di specie evidenziate dal noto quotidiano regionale c'è quella relativa al contributo fattivo, sul piano dei punti conquistati e delle giocate decisive, fornito dai subentranti, ovvero quegli elementi che vengono impiegati da Corini in corso d'opera nell'auspicio di cambiare indirizzo ed inerzia del match. Giocate e prestazioni di coloro subentrati dalla panchina avevano sortito ben sei punti al Palermo nelle prime sei giornate di campionato. Dato che si è palesemente ridimensionato fino a crollare nelle ultime cinque gare: un solo punto frutto dell'apporto dei cambi effettuati dal tecnico rosanero. Tradotto in fatti concreti, chi subentra a gara in corso non segna e non incide più sul risultato finale. Eppure, ampiezza, profondità e qualità della rosa erano stati principali criteri ispiratori della sessione estiva di calciomercato del club rosanero, poi ampiamente trasposti sul rettangolo verde dai riscontri tangibili e confortanti delle prime giornate del torneo cadetto. Corini ha sempre sottolineato anche in sede di conferenza stampa l'importanza di avere in rosa oltre venti titolari e poter godere in panchina di alternative di pari livello rispetto a coloro che compongono l'undici iniziale. La prima volta ad incidere e decidere dalla panchina fu Mancuso ad Ascoli con il gol vittoria realizzato in pieno recupero. L'ultimo gol che ha portato punti in dote da parte di un calciatore subentrato è stato quello di Stulac, autore di una vera e propria perla balistica su calcio di punizione che ha evitato il ko al Barbera contro lo Spezia. Per uscire dall'impasse e intravedere la luce fuori dal tunnel della crisi, Corini ha bisogno di ritrovare anche il contributo decisivo dei calciatori che partono dalla panchina e che possono mutare in corso d'opera canovaccio ed esito di un match spostandone gli equilibri.