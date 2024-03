Palermo, Gds: “Chi subentra non incide più, crollo nella ripresa. Vasic e Traorè…”

L'oro dalla panchina non arriva più. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia un altro aspetto significativo che acuisce la profonda Crisi del Palermo di Corini. L'ultimo gol a firma di un giocatore subentrato in corso d'opera risale alla trasferta del Garilli di Piacenza contro la Feralpisalò, nelle successive cinque sfide, in cui i rosanero hanno racimolato appena quattro punti, nessun cambio effettuato da Corini ha inciso positivamente né fornito il contributo sperato. Nota dolente al pari dei crolli nei secondi tempi, su cui il tecnico dovrà riflettere, visto l'ampiezza della rosa a sua disposizione e le alternative sulla carta di assoluto livello ai titolari presenti in organico. Unico gol, ininfluente e rocambolesco, giunto nella seconda frazione di gioco nel recente periodo, è quello di Brunori che ha accorciato le distanze con la Ternana ma non reso meno amaro il ko con gli umbri al Barbera. Chi sperava in un Palermo arrembante e capace di riequilibrare il risultato nella ripresa contro il Venezia è rimasto deluso. Le mosse di Corini non hanno sortito effetti salvifici: Aurelio e Graves, subentrati a Lund e Nedelcearu non ganno di certo fatto meglio dei compagni di reparto. Idem Vasic, il talento serbo non incide e fatica a trovare un'ideale collocazione tattica nello scacchiere di Corini. Anche Traorè, acclamato dal pubblico del Barbera, si è perso nel marasma generale sbagliando molto, il riscatto del cartellino del talento ivoriano, fissato circa a dieci milioni di euro, appare un'ipotesi sempre più lontana. Anche l'idolo del Barbera Soleri non è entrato in partita contro i lagunari, ma in quel contesto e con una simile situazione di punteggio sarebbe stato difficile per chiunque incidere in positivo. Toccherà a Corini trovare durante la sosta rimedi e soluzioni, tattiche ed emotive, per ridare linfa e peso specifico a chi subentra dalla panchina a match in corso.