Palermo, GdS: “Brunori e le big, un feeling speciale che può trascinare i rosanero”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia il feeling speciale che Matteo Brunori ha con le partite contro le big del campionato. Il capitano rosanero ha sempre risposto presente nei big match, dimostrando di essere un giocatore di grande personalità e qualità. Il numero nove ha segnato in tutte le partite contro le prime quattro in classifica: Venezia , Cremonese , Como e Parma . La sua tripletta al Penzo contro all'andata è stata la sua miglior prestazione stagionale. I suoi gol hanno portato punti preziosi al Palermo , che ora si trova a -7 dalla zona promozione diretta.

La sfida di venerdì sera contro il Venezia è un'occasione importante per il Palermo per accorciare le distanze dalle big. Brunori sarà ancora una volta il giocatore chiave per i rosanero. La sua classe e il suo senso del gol possono fare la differenza in una partita così importante. Brunori è il miglior marcatore del Palermo con 13 gol in campionato. È un giocatore completo, capace di giocare sia di testa che di piede. La sua leadership è fondamentale per il club di Viale del Fante dentro e fuori dal campo.