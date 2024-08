Palermo, Gds: “Bene così, ma guai ad illudersi. Fare meglio in avanti, a Brescia…”

Palermo di Dionisi che mostra identità, gioco e personalità a Parma in Coppa Italia, ma serve continuità per ripetersi alla prima di campionato contro il Brescia

Bene così, ma guai ad illudersi. Questo il concetto espresso dall'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia a firma Luigi Butera. Palermo vincente e brillante al Tardini contro il Parma, capace di imporsi su una formazione di categoria superiore con personalità, identità e gioco, ribattendo colpo su colpo alle iniziative ducali con ottimo piglio e senza alcun timore reverenziale. Cambio di rotta e frutti del lavoro di Dionisi sono già palesemente tangibili, la squadra è compatta e solida, gioca in trenta metri, si muove in modo corale e fa circolare la sfera con qualità, si colgono interscambi e dinamismo che consentono al portatore di palla di avere varie opzioni di scarico. Intermedi ed esterni più brillanti e coinvolti, tendenza al pressing alto e buona capacità di mantenere densità e distanze tra i reparti. Tuttavia, siamo ancora nella fase embrionale della stagione, a metà agosto con la preparazione estiva appena conclusa, ogni indicazione va contestualizzata al momento storico ed alla condizione tua e degli avversari. La fase offensiva va certamente migliorata in termini di qualità e concretezza, tante le trame apprezzabili al Tardini fino alla trequarti, poi vanificate da errori di concetto o esecuzione in rifinitura. Brunori ed Henry devono crescere ed a loro volta essere messi nelle condizioni di finalizzare al meglio la mole di lavoro prodotta dalla squadra di Dionisi. Primi passi confortanti ed ampi margini di miglioramento, già venerdì a Brescia bisognerà dare continuità a quanto visto contro il Parma di Pecchia se si punta ad iniziare bene il campionato di Serie B 2024-2025.