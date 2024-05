Palermo, GdS: “Aurelio, Di Mariano e Vasic corrono verso il rientro”

L’esterno, il trequartista e il terzino possono farcela. Ancora out Coulibaly. Situazione infermeria nel Palermo in miglioramento.

L'infermeria del Palermo si sta svuotando, con Gomes e Ceccaroni che sono tornati disponibili dopo aver superato i loro infortuni. Secondo l'articolo di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo avrà un organico più completo per la prossima partita rispetto a quella di Bolzano. Ci sono due rientri sicuri, tre possibili e uno improbabile. Gomes e Ceccaroni sono le certezze, mentre Di Mariano, Vasic e Aurelio stanno gradualmente rientrando in gruppo e potrebbero giocare qualche spezzone di partita nonostante non abbiano ancora i 90 minuti sulle gambe. Tuttavia, ci sono anche due assenze sicure: Nedelcearu per squalifica e Coulibaly, che ha avuto una stagione difficile con tre infortuni che lo hanno tenuto fuori per 10 partite.