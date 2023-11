Palermo, Gds: “A Terni per ripartire. Lo score dei rosa di Corini in trasferta…”

Tredici punti in trasferta prima del ko di Marassi contro la Sampdoria. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si focalizza sul rendimento esterno del Palermo di Corini, vero fiore all'occhiello dell'avvio di campionato dei rosanero prima del frangente di crisi dell'ultimo mese. Tuttavia, nopnostante la brusca frenata nelle ultime cinque gare in campionato ed i tre ko patiti nelle ultime quattro sfide, la compagine di Corini può ancora vantarsi di essere la seconda squadra in Serie B con il migliore score lontano dalle mura amiche. Dopo il pari all'esordio al San Nicola contro il Bari, intriso di rimpianti per il penalty fallito da Di Mariano e la doppia superiorità numerica per quasi l'intera ripresa, Brunori e compagni hanno inanellato un poker di successi in trasferta di assoluto prestigio. Palermo capace di imporsi per tre reti ad una sul campo della Reggiana di Nesta che non ha poi più perso gare interne nel prosieguo della stagione. Quindi la vittoria in extremis ad Ascoli con la zampata nel recupero di Mancuso, la trionfale serata al Penzo di Venezia da tre punti contro i lagunari, secondi in classifica e sconfitti solo da Brunori e compagni nel proprio stadio. Quindi il blitz esterno al Braglia di Modena contro la formazione di Paolo Bianco, davanti ad oltre quattromila tifosi rosanero accorsi in Emilia a sostenere i propri beniamini ed ebbri di gioia per i gol di Henderson e Mancuso. L'imbattibilità in trasferta è svanita di fatto sotto la Lanterna, quando a Genova contro la Sampdoria il gol di Borini ha punito un Palermo troppo contratto e remissivo, appesantito dalle scorie psicologiche dell'inatteso ko al Barbera contro il Lecco patito qualche giorno addietro. Corini vuole ritrovare un Palermo dotato di smalto, compattezza e convinzione, capace di imporsi e fare punti pesanti in trasferta come nelle prime uscite lontano dal Barbera. La Ternana ha già ceduto il passo agli avversari per ben quattro volte al Liberati e non può permettersi ulteriori passi falsi. Tuttavia, la compagine rosanero non può più sbagliare e vuole mettersi alle spalle il periodo opaco, ripartendo di slancio dopo la sosta già dal match di domenica prossima al Liberati.