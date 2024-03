Palermo, Gds: “A Pasquetta non si vince mai. Stellone perse panchina, Delio Rossi…”

Un'involuzione palese sul piano prestazionale e dei risultati che ha compromesso la corsa al secondo posto e complicato di molto il cammino in zona playoff. Il Palermo di Corini di è inceppato sul più bello, nel momento topico della stagione, quando Brunori e compagni parevano avere tutte le carte in regola per spiccare il volo. Dal secondo tempo di Cremona si è letteralmente spenta la luce in casa rosanero. Da un secondo posto virtuale detenuto nell'intervallo del big match dello Zini all'incredibile serie di performances deludenti con annessi risultai negativi. Dopo il pari subito in rimonta dalla compagine di Stroppa, il Palermo ha rimediato ben tre ko nelle ultime quattro sfide: un successo scialbo sul campo del Lecco ha inframezzato flop clamorosi contro Brescia, Ternana e Venezia. Corini cerca nuove soluzioni e spera di riuscire a ricaricare, sul piano atletico e mentale, una squadra che appare smunta, smarrita e provata. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ripercorre una statistica poco confortante relativa ad i match disputati dal Palermo nel cosiddetto Lunedì dell'Angelo, ovvero il giorno di Pasquetta. Proprio a Pasquetta, il prossimo primo aprile, riprenderà il campionato di Serie B e la formazione rosanero sarà di scena a Pisa contro la compagine guidata da Alberto Aquilani Il quotidiano cartaceo sottolinea come il Palermo non abbia mai conquistato i tre punti nei match di Pasquetta, almeno nella sua storia recente. Due pari ed una sconfitta in questa particolare statistica, con ripercussioni spesso significative per classifica ed obiettivi da perseguire in quel preciso frangente storico. Nel 2018 la sconfitta al Tardini contro il Parma per tre reti a due, nel 2019 il Padova, già quasi retrocesso, lasciò indenne il Barbera costringendo il Palermo aad un deludente pari che originò l'esonero di Stellone ed il ritorno di Delio Rossi. Nel campionato scorso uno scialbo pari a reti bianche contro il Cosenza frenò bruscamente la rincorsa ad un posto in zona playoff di Verre e compagni. L'auspicio è che a Pisa la musica possa essere diversa per la formazione di Corini, desiderosa di una vittoria preziosa per ritrovare slancio ed autostima e non perdere ulteriore contatto dalle dirette concorrenti.