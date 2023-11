Palermo, Gazzetta dello Sport: “Soleri out con Catanzaro e Parma. Di Francesco…”

Piove sul bagnato. Come se non bastasse l'involuzione vistosa sul piano prestazionale e dei risultati dell'ultimo mese, con annessi effetti deleteri in classifica, il Palermo è avversato da una serie stucchevole di infortuni che riducono il potenziale e la profondità della rosa, complicando ulteriormente la vita a Corini. Dopo aver analizzato minuziosamente la crisi profonda in casa rosanero, l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul capitolo infermeria, con il bilancio dei calciatori attualmente indisponibili che è ulteriormente peggiorato per il tecnico di Bagnolo Mella. Oltre a Vasic, Ceccaroni e Di Francesco, adesso anche Soleri ed Insigne sono costretti ad una sosta forzata per problemi fisici. Mentre per l'ex Frosinone trattasi di una fastidiosa lombalgia, che lo ha messo fuori causa proprio alla vigilia della trasferta di Terni contro la comp0agine di Breda, il problema per Edoardo Soleri sembra decisamente più spinoso. Quello che pareva essere un semplice risentimento muscolare all'adduttore, che ha impedito alla boa scuola Roma di essere tra i calciatori convocabili per il match del Liberati, si è rivelato un infortunio più serio del previsto. Le dovute indagini strumentali a cui si è sottoposto il numero 27 hanno evidenziato una lesione miofasciale di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. Soleri non sarà certamente tra gli elementi disponibili per i prossimi big match contro Catanzaro e Parma. Da valutare invece con attenzione le condizioni di Di Francesco, che pare essere sulla via del completo recupero, per capire se Corini potrà averlo a disposizione già venerdì prossimo per la sfida al Barbera contro i giallorossi di Vivarini. In questo momento così complesso e delicato, poter contare nuovamente sull'apporto di un giocatore dall'esperienza e dalla qualità dell'ex Lecce, in uno scontro diretto in chiave playoff, sarebbe certamente molto importante per la formazione rosanero.