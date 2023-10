Palermo, Gazzetta dello Sport: “Henderson guerriero dai piedi buoni”

"Guerriero con i piedi fatati. Non poteva che essere lui l’undicesimo stoccatore diverso della stagione del Palermo ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che mette in luce la prestazione di Liam Henderson sul campo del Modena .

Il centrocampista scozzese è stato l'uomo in più di Corini che ha schierato il numero 53 sulla trequarti alle spalle di Matteo Brunori. Capacità di legare il gioco, predisposizione a creare superiorità numerica con giocate d'alta scuola e... un gol dal peso specifico inestimabile. "Materia che è già stata oggetto di approfondimento nel Lecce che Corini portò a un passo dalla Serie A nel 2020-21 in cui lo scozzese venne utilizzato diverse volte come trequartista puro nel 4-3-1-2", si legge sul noto quotidiano.